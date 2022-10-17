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Теракти з дронами-камікадзе можуть поширитися. Резніков заявив про небезпеку для усіх країн

Новость на русском →
Понеділок 17 жовтня 2022 15:19
Теракти з дронами-камікадзе можуть поширитися. Резніков заявив про небезпеку для усіх країн Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Терористичні атаки, що виконують за допомогою дронів-камікадзе, можуть поширитися і становити пряму небезпеку для усіх держав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова.

За даними української розвідки, ще тиждень тому країна-агресор мала близько 300 дронів-каміказде. При цьому загальний контракт Ірану з Росією на 2400 безпілотників.

"Якщо не буде жорсткої спільної відповіді, практика терористичних атак з допомогою дронів, які здатні долати сотні кілометрів, може поширитися і становитиме пряму небезпеку усім країнам вільного світу", - зазначив Резніков.

Україна очікує більш активного залучення до протидії такому типу загроз навіть тих держав, які досі ухилялися від чіткої підтримки нашої країни.

Нагадаємо, раніше Резніков заявив, що РФ та Іран об'єднуються, щоб сіяти терор.

Окрім того, колишній начальник прес-служби Генштабу ЗСУ полковник Владислав Селезньов появснив, у чому складність збити іранський дрон та яка система ППО допоможе.

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Олексій Резніков Министерство обороны РФ
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