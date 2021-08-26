Теракт возле аэропорта Кабула: число погибших военных США возросло до 10

Число американских военных, погибших в результате теракта у аэропорта Кабула , возросло. Сейчас есть информация о 10 погибших военнослужащих армии США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Fox News .

По информации чиновников, имена которых не называются, в результате атаки террориста-смертника возле аэропорта в столице Афганистана погибли по меньшей мере 10 морских пехотинцев и солдат.

Пентагон пока не сообщает о количестве жертв среди американских военных, но подтверждает, что солдаты США есть среди погибших в результате теракта.