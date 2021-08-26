Теракт возле аэропорта Кабула: число погибших военных США возросло до 10
Фото: теракт в Кабуле унес жизни 10 военных США (Getty Images)
Число американских военных, погибших в результате теракта у аэропорта Кабула, возросло. Сейчас есть информация о 10 погибших военнослужащих армии США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Fox News.
По информации чиновников, имена которых не называются, в результате атаки террориста-смертника возле аэропорта в столице Афганистана погибли по меньшей мере 10 морских пехотинцев и солдат.
Пентагон пока не сообщает о количестве жертв среди американских военных, но подтверждает, что солдаты США есть среди погибших в результате теракта.
Напомним, ранее сообщалось о гибели четырех американских военных в Афганистане.
Больше о теракте в Кабуле вы можете прочитать в материале РБК-Украина.