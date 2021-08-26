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Взрыв в Кабуле: погибли четверо морских пехотинцев США, еще трое ранены

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Кабул, Четверг 26 августа 2021 20:26
Взрыв в Кабуле: погибли четверо морских пехотинцев США, еще трое ранены Фото: при взрыве в Кабуле погибли морпехи США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Четверо морских пехотинцев США погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула. Еще трое американских военных получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Издание уточняет, что о гибели четырех морских пехотинцев сообщил персоналу дипмиссии США в Кабуле посол. Он также уточнил, что в результате взрыва ранения получили трое военных.

Кроме того, корреспондент издания ссылается на представителей американских властей, знакомых с ситуацией.

Напомним, ранее Пентагон подтвердил гибель граждан США возле аэропорта Кабула.

Отметим, в итальянский хирургический центр в Кабуле Emergency поступило около 60 раненых, шестеро из них скончались.

Добавим, днем 26 августа возле аэропорта Кабула произошло несколько взрывов. В одном из случаев террорист-смертник подорвал себя в толпе, в другом - взорвался заминированный автомобиль.

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Соединенные Штаты Америки Афганистан Кабул Взрыв
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