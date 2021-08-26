Взрыв в Кабуле: погибли четверо морских пехотинцев США, еще трое ранены
Четверо морских пехотинцев США погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула. Еще трое американских военных получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.
Издание уточняет, что о гибели четырех морских пехотинцев сообщил персоналу дипмиссии США в Кабуле посол. Он также уточнил, что в результате взрыва ранения получили трое военных.
Кроме того, корреспондент издания ссылается на представителей американских властей, знакомых с ситуацией.
Напомним, ранее Пентагон подтвердил гибель граждан США возле аэропорта Кабула.
Отметим, в итальянский хирургический центр в Кабуле Emergency поступило около 60 раненых, шестеро из них скончались.
Добавим, днем 26 августа возле аэропорта Кабула произошло несколько взрывов. В одном из случаев террорист-смертник подорвал себя в толпе, в другом - взорвался заминированный автомобиль.