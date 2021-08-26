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Теракт біля аеропорту Кабулу: кількість загиблих військових США зросла до 10

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Кабул, Четвер 26 серпня 2021 21:19
Теракт біля аеропорту Кабулу: кількість загиблих військових США зросла до 10 Фото: теракт в Кабулі забрав життя 10 військових США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Кількість американських військових, які загинули внаслідок теракту біля аеропорту Кабулу, зросла. Наразі є інформація про 10 загиблих військовослужбовців армії США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канал Fox News.

За інформацією чиновників, імена яких не називаються, в результаті атаки терориста-смертника біля аеропорту в столиці Афганістану загинули щонайменше 10 морських піхотинців та солдатів.

Пентагон наразі не повідомляє про кількість жертв серед американських військових, але підтверджує, що солдати США є серед загиблих в результаті теракту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про загибель чотирьох американських військових в Афганістані.

Більше про теракт в Кабулі ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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