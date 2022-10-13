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"Теракт на Турецькому потоці": у Путіна прозвітували про затримання "диверсантів"

Новость на русском →
Росія, Четвер 13 жовтня 2022 15:58
"Теракт на Турецькому потоці": у Путіна прозвітували про затримання "диверсантів" Фото: прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Росії вже заявили про "затримання" диверсантів, які нібито причетні до "теракту" на "Турецькому потоці". До цього про саму "диверсію" на газопроводі повідомив президент РФ Володимир Путін буквально 10 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова.

За його словами, нібито при спробі влаштувати "теракт" на "Турецькому потоці" було взято диверсантів. При цьому, на російській території, за даними Пєскова, кілька людей навіть нібито заарештували.

"Деякі сили, про можливе походження цих сил Путін натяки давав,... вони зазіхали вже і на "Турецький потік". Були взяті диверсанти, кілька людей було заарештовано. Хотіли підірвати. На нашій території, на суші", - сказав він.

При цьому, за даними росЗМІ, президент РФ Володимир Путін у ході переговорів 13 жовтня повідомив президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану, що спецслужби України нібито намагалися підірвати "Турецький потік".

Як повідомлялося, раніше президент РФ Володимир Путін звинуватив Україну у спробі підірвати газопровід "Турецький потік".

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