"Теракт на Турецком потоке": у Путина отчитались о задержании "диверсантов"

В России уже заявили о "задержании" диверсантов, которые якобы причастны к "теракту" на "Турецком потоке". До этого о самой "диверсии" на газопроводе сообщил президент РФ Владимир Путин буквально 10 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, якобы, при попытке устроить "теракт" на "Турецком потоке" были взяты диверсанты. При этом, на российской территории, по данным Пескова, несколько человек даже якобы были арестованы.

"Некие силы, о возможном происхождении этих сил Путин намеки давал,... они посягали уже и на "Турецкий поток". Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше", - сказал он

При этом, по данным росСМИ, президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров 13 октября сообщил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, что спецслужбы Украины якобы пытались взорвать "Турецкий поток".