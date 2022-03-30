В Израиле произошел новый теракт, есть жертвы
Во вторник, 29 марта, пять израильтян были убиты палестинским террористом во время стрельбы в харедимском (ультраортодоксальном) городе Бней-Брак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Первые сообщения о стрельбе поступили около 20:00 на улице Ха-Шнаим. Один человек был найден бездыханным в машине, еще двое были застрелены на соседнем тротуаре.
На видео, позже распространенном в социальных сетях, видно, как нападавший кричал на арабском языке и стрелял в прохожих из автомата на жилой улице.
Video from the scene of the attack. pic.twitter.com/PNGUdX3pfw— Anna Ahronheim (@AAhronheim) March 29, 2022
Еще один израильтянин был найден мертвым на улице Герцля, перпендикулярной улице Ха-Шнаим.
Позже стрелка застрелил сотрудник полиции, который прибыл на место происшествия на мотоцикле. Сам же офицер получи тяжелые ранения. Его отвезли в больницу, но врачи не смогли его спасти. Таким образом он стал пятой жертвой террориста.
Позже стрелявшего по людям опознали. Им оказался 27-летний Диа Хамарш из села Ябад, которое находится на севере Западного берега недалеко от Дженина.
В 2015 году он был осужден на шесть месяцев тюремного заключения за торговлю незаконным огнестрельным оружием и связь с террористической группой. Он также незаконно работал на стройке в Бней-Браке.
Еще одного человека полиция арестовала на месте происшествия по подозрению в пособничестве стрелку. Позже правоохранители задержали еще одного подозреваемого.
Напомним, в воскресенье, 27 марта, террористы устроили стрельбу в израильском городе Хадера. Тогда было убито двое человек и еще восемь получили ранения.
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