Теракт в Тель-Авіві: нападник знайдений і ліквідований

Ізраїльські сили безпеки вистежили і ліквідували підозрюваного у скоєнні теракту в центрі Тель-Авіва у четвер, жертвами чого стали двоє людей і ще 13 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Після вчорашньої події ізраїльські спецслужби проводили масштабні заходи з розшуку терориста, який відкрив безладний вогонь на вулиці Дізенгоф біля барів і ресторану.

Нападником виявився палестинець, який, за інформацією служби безпеки ШАБАК, не мав дозволу на перебування в Ізраїлі та проник туди нелегально.

Повідомляється, що Раад Хазем, 28-річний житель Дженіна, "не мав чіткої організаційної приналежності, досвіду роботи у сфері безпеки і раніше не мав арештів".

У ШАБАК додали, що розслідування нападу продовжується.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет вітає результати операції з пошуків і ліквідації терориста.

При цьому глава уряду додав, що сили безпеки залишаються в "максимальній готовності" в Тель-Авіві та по всій країні через побоювання "подальших інцидентів або наслідуючих атак".

"Весь народ Ізраїлю відчуває скорботу сімей убитих і молиться за здоров'я поранених. Наша війна з кривавим терором - довга і важка... Ми переможемо", - йдеться в заяві прем'єра.