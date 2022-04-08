Теракт в Тель-Авіві: нападник знайдений і ліквідований
Ізраїльські сили безпеки вистежили і ліквідували підозрюваного у скоєнні теракту в центрі Тель-Авіва у четвер, жертвами чого стали двоє людей і ще 13 отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Після вчорашньої події ізраїльські спецслужби проводили масштабні заходи з розшуку терориста, який відкрив безладний вогонь на вулиці Дізенгоф біля барів і ресторану.
Нападником виявився палестинець, який, за інформацією служби безпеки ШАБАК, не мав дозволу на перебування в Ізраїлі та проник туди нелегально.
Повідомляється, що Раад Хазем, 28-річний житель Дженіна, "не мав чіткої організаційної приналежності, досвіду роботи у сфері безпеки і раніше не мав арештів".
У ШАБАК додали, що розслідування нападу продовжується.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет вітає результати операції з пошуків і ліквідації терориста.
При цьому глава уряду додав, що сили безпеки залишаються в "максимальній готовності" в Тель-Авіві та по всій країні через побоювання "подальших інцидентів або наслідуючих атак".
"Весь народ Ізраїлю відчуває скорботу сімей убитих і молиться за здоров'я поранених. Наша війна з кривавим терором - довга і важка... Ми переможемо", - йдеться в заяві прем'єра.
Нагадаємо, перед цим наприкінці березня палестинським терористом під час стрілянини в ізраїльському місті Бней-Брак було вбито п'ятьох людей. Серед них були двоє громадян України.
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