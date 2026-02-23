Теракт у Львові: суд відправив під варту підозрювану у вибуху

Рішення суду

За даними слідства, клопотання прокурорів Львівської обласної прокуратури було задоволене.

33-річній мешканці Рівненської області обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці без альтернативи застави.

Що відомо про теракт

У ніч проти 22 лютого в центрі Львова пролунали два вибухи. Попередньо, на спецлінію "102" надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина.

Після прибуття першого екіпажу патрульної поліції стався вибух. Другий вибух пролунав після прибуття наступного екіпажу.

Внаслідок теракту загинула 23-річна поліцейська, понад 20 людей отримали поранення.

Затримання та підозра

Правоохоронці встановили особу, ймовірно причетну до злочину. Жінку затримали в порядку ст. 208 КПК України у Старому Самборі.

Їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 та ч. 1 ст. 263 КК України - терористичний акт, що спричинив загибель людини, а також незаконне поводження зі зброєю. Наразі триває досудове розслідування.