Теракт во Львове: суд отправил под стражу подозреваемую во взрыве

Решение суда

По данным следствия, ходатайство прокуроров Львовской областной прокуратуры было удовлетворено.

33-летней жительнице Ровенской области избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без альтернативы залога.

Что известно о теракте

В ночь на 22 февраля в центре Львова прогремели два взрыва. Предварительно, на спецлинию "102" поступило сообщение о проникновении в магазин на улице Данилишина.

По прибытии первого экипажа патрульной полиции произошел взрыв. Второй взрыв прогремел после прибытия следующего экипажа.

В результате теракта погибла 23-летняя полицейская, более 20 человек получили ранения.

Задержание и подозрение

Правоохранители установили личность, вероятно причастную к преступлению. Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины в Старом Самборе.

Ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 258 и ч. 1 ст. 263 УК Украины - террористический акт, повлекший гибель человека, а также незаконное обращение с оружием. Сейчас продолжается досудебное расследование.