Теракт у Кракові: поліція розкрила дані про нападника

Польська поліція повідомила, що підозрюваний у нападі на площі Головний ринок наразі перебуває під вартою правоохоронців.

У відомстві наголосили, що чоловік, причетний до стрілянини, є громадянином Польщі.

Також правоохоронці спростували повідомлення про загибель поліцейського та інформацію про можливого другого нападника.

"Єдиний відомий винуватець інциденту перебуває під вартою поліції", - уточнили у відомстві.

Журналісти від своїх інсайдерів дізналися, що стрілянину в центрі Кракова влаштував 25-річний чоловік.

Згідно з їхніми даними, нападник заїхав на площу Головний ринок на чорному автомобілі Subaru, після чого почав стріляти по випадкових перехожих.

Для нападу зловмисник використав гвинтівку AR-15. Також відомо, що він був одягнений у камуфляжну форму.

Унаслідок стрілянини загинули щонайменше шестеро людей та ще 12 дістали поранення. Серед постраждалих також двоє поліцейських.

Правоохоронці поранили нападника на перехресті вулиць Страдомської та Дітля. Після цього його доправили до однієї з лікарень Кракова, де медики надають йому реанімаційну допомогу.

Нападника у Кракові змогли швидко затримати (Фото: соцмережі)

У поліції наголосили, що чоловік діяв самостійно.