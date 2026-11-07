Навроцький уперше відреагував на смертельний теракт у Кракові

Президент Польщі Кароль Навроцький наказав негайно з’ясувати всі обставини смертельної стрілянини у центрі Кракова, внаслідок якої загинули 5 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис глави республіки у Х.

За словами Навроцького, він з "великим занепокоєнням" поставився до повідомлення про "трагічні події в центрі Кракова".

"Я перебуваю на зв'язку з відповідними службами та очікую повного з'ясування обставин цих драматичних подій. Голова Бюро національної безпеки вже вирушив до Кракова", - повідомив президент Польщі.

На стрілянину у центрі Кракова також відрегував польський прем’єр Дональд Туск. Він одним з перших назвав цей напад терактом.

Глава уряду наголосив, що міністр внутрішніх справ постійно інформує його про ситуацію у місті.

"Поліція розслідує мотиви та всі обставини нападу", - написав Туск.

Що відомо про теракт у Кракові

У суботу, 7 листопада, у центрі польського Кракова сталася стрілянина. За інформацією місцевої поліції, близько 15:00 невідомий на автомобілі заїхав на головну ринкову площу міста та почав стріляти в людей.

Унаслідок нападу загинули п'ятеро людей, ще близько десяти дістали поранення. Самого стрільця також поранили правоохоронці. Його госпіталізували, а на місці інциденту продовжують працювати екстрені служби.

Відео та фотографії, які з'явилися в соцмережах, свідчать, що нападник міг пересуватися історичним центром міста на чорному автомобілі, звідки вів безладну стрілянину. На кадрах помітні тіла загиблих поблизу будівель.

Як свідчать записи очевидців, стрілянина сталася неподалік базиліки Святої Марії. У цьому районі також приземлився медичний гелікоптер.