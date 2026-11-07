У центрі Кракова сталася стрілянина, є загиблі і поранені
7 листопада у центрі польського Кракова сталася стрілянина. Згідно з останніми даними, загинули 5 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.
За словами журналістів, постріли пролунали на Головній ринковій площі міста.
Наразі на Ринковій площі Кракова працюють команди швидкої медичної допомоги. Також приземлився гелікоптер швидкої допомоги.
У Головному управлінні поліції Кракова повідомили про затримання підозрюваного у стрілянині. Унаслідок інциденту поранення отримали двоє правоохоронців. Водночас, за даними журналістів, серед випадкових перехожих є 10 постраждалих.
За попередньою інформацією, водій автомобіля заїхав на головну площу міста та почав стріляти. На вітринах місцевих магазинів, зокрема, помітні сліди від куль.
Речник Малопольської державної пожежної служби Губерт Цеплий в ефірі Polsat News заявив, що внаслідок стрілянини загинули 5 людей.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що троє чоловіків готували цілу серію терактів в ТЦК Києва.