Теракт в Кракове: полиция раскрыла данные о нападавшем

Польская полиция сообщила, что подозреваемый в нападении на площади Главный рынок находится под стражей правоохранителей.

В ведомстве подчеркнули, что мужчина, причастный к стрельбе, является гражданином Польши.

Также правоохранители опровергли сообщения о гибели полицейского и информацию о возможном втором нападавшем.

"Единственный известный виновник инцидента находится под стражей полиции", - уточнили в ведомстве.

Журналисты со ссылкой на собственные источники сообщили, что стрельбу в центре Кракова устроил 25-летний мужчина.

По их данным, нападавший въехал на площадь на черном автомобиле Subaru, после чего начал стрелять по случайным прохожим.

Для нападения злоумышленник использовал винтовку AR-15. Также известно, что он был одет в камуфляжную форму.

В результате стрельбы погибли по меньшей мере шесть человек, еще 12 получили ранения. Среди пострадавших также двое полицейских.

Правоохранители ранили нападавшего на перекрестке улиц Страдомской и Дитля. После этого его доставили в одну из больниц Кракова, где медики оказывают ему реанимационную помощь.

Стрельца в Кракове смогли задержать (Фото: соцсецети)

В полиции отметили, что мужчина действовал самостоятельно.