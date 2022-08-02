Россия до сих пор не передала Украине списки жертв теракта в Еленовке

Россия до сих пор не передала Украине официальные списки погибших и раненых военопленных в результате теракта в Еленовке. При этом нет оснований доверять опубликованным россиянами в Интернете спискам.

"Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сразу обратился к России в отношении предоставления информации, списков погибших, раненых в результате этого теракта, а также по поводу возвращения тел погибших защитников. К сожалению, до сих пор не получено официальных ответов, мы можем оперировать только теми данными, которые россияне обнародовали в Интернете", - сказал он.

Юсов отметил, что в ходе проверки в указанных списках обнаружили фамилии украинских военных, которые были ранены до теракта в Еленовке, и в отношении которых были договоренности об обмене в ближайшее время. При этом на момент взрыва воины должны были находиться в больнице, а не в бараке в промышленной зоне.

"Соответственно говорить о подтверждении списков мы не можем, а официальных ответов в рамках международного права россияне до сих пор не предоставили", - добавил Юсов.