Россия до сих пор не передала Украине списки жертв теракта в Еленовке
Россия до сих пор не передала Украине официальные списки погибших и раненых военопленных в результате теракта в Еленовке. При этом нет оснований доверять опубликованным россиянами в Интернете спискам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Андрея Юсова в эфире телемарафона.
"Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сразу обратился к России в отношении предоставления информации, списков погибших, раненых в результате этого теракта, а также по поводу возвращения тел погибших защитников. К сожалению, до сих пор не получено официальных ответов, мы можем оперировать только теми данными, которые россияне обнародовали в Интернете", - сказал он.
Юсов отметил, что в ходе проверки в указанных списках обнаружили фамилии украинских военных, которые были ранены до теракта в Еленовке, и в отношении которых были договоренности об обмене в ближайшее время. При этом на момент взрыва воины должны были находиться в больнице, а не в бараке в промышленной зоне.
"Соответственно говорить о подтверждении списков мы не можем, а официальных ответов в рамках международного права россияне до сих пор не предоставили", - добавил Юсов.
Напомним, по оценке ISW, Россия несет ответственность за убийство 53 украинских военнопленных в результате теракта 28 июля в колонии в Еленовке Донецкой области.
Кроме того, генпрокурор Андрей Костин отметил, что помещение колонии могло быть уничтожено термобарическим оружием.
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