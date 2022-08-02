ua ru
Вт, 02 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эксперты ISW: россияне несут ответственность за гибель украинских военнопленных в Еленовке

Новина українською →
Киев, Вторник 02 августа 2022 04:41
Эксперты ISW: россияне несут ответственность за гибель украинских военнопленных в Еленовке Фото: россияне несут ответственность за гибель украинских военнопленных в Еленовке (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

По оценке ISW, российские силы несут ответственность за убийство 53 украинских военнопленных в результате взрыва 28 июля в тюрьме в Еленовке Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Спутниковые и другие снимки показывают, что в результате нападения было повреждено только одно здание, стены этого здания не были разрушены, и вокруг не осталось воронок от снарядов, что очень убедительно свидетельствует о том, что разрушение тюрьмы было результатом заложенного внутри зажигательного, или взрывчатого вещества.

Один американский чиновник заявил Politico, что имеются доказательства того, что атака была совершена не Киевом. Если бы Украина использовала для нанесения удара что-то другое, а не HIMARS, атака почти наверняка оставила бы сопутствующие повреждения вокруг объекта, включая воронки и другие поврежденные здания.

Учитывая оценку США, что HIMARS не использовались при нападении, ISW считает, что Россия несет всю ответственность за это нападение на украинских военнопленных.

Напомним, ООН получила запросы Украины и Российской Федерации о расследовании теракта в Еленевке.

Накануне было опубликованы спутниковые снимки, которые подтверждают, что взрыв в Еленовской тюрьме произошел изнутри, вероятно, из-за термобарического боеприпаса.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Еленовка военнопленный Вооруженные силы Украины
NEWS
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
DAILY
Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Сергей Рахманин: Вряд ли Россия готова, хочет и стремится к мировой войне