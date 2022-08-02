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Росія досі не передала Україні списки жертв теракту в Оленівці

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Вівторок 02 серпня 2022 17:41
Росія досі не передала Україні списки жертв теракту в Оленівці Фото: розвідка не довіряє опублікованим росіянами спискам жертв теракту в Оленівці (росЗМІ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія досі не передала Україні офіційні списки загиблих і поранених військовополонених внаслідок теракту в Оленівці. При цьому немає підстав довіряти опублікованим росіянами в Інтернеті спискам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими одразу звернувся до Росії стосовно надання інформації, списків загиблих, поранених внаслідок цього теракту, а також з приводу повернення тіл загиблих захисників. На жаль, досі не отримано офіційних відповідей, ми можемо оперувати лише тими даними, які росіяни оприлюднили в Інтернеті", - сказав він.

Юсов зазначив, що в ході перевірки у вказаних списках виявили прізвища українських військових, що були поранені до теракту в Оленівці, та стосовно яких були домовленості про обмін найближчим часом. При цьому на момент вибуху воїни мали перебувати в лікарні, а не в бараку у промисловій зоні.

"Відповідно говорити про підтвердження списків ми не можемо, а офіційних відповідей в рамках міжнародного права росіяни досі не надали", - додав Юсов.

Нагадаємо, за оцінкою ISW, Росія несе відповідальність за вбивство 53 українських військовополонених в результаті теракту 28 липня у колонії в Оленівці Донецької області.

Окрім того, генпрокурор Андрій Костін зазначив, що приміщення колонії могло бути знищене термобаричною зброєю.

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