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Теракт в Еленовке: Кулеба просит ООН и Красный Крест проверить пленных

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

После сегодняшнего теракта в Еленовке международные организации должны проверить всех украинских пленных на оккупированном Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Я призываю ООН, которая способствовала эвакуации украинских военнослужащих с "Азовстали", резко осудить Россию за обстрел следственного изолятора "Еленовка" и посетить место для установления всех фактов этого чудовищного преступления. Я также призываю Красный Крест проверить всех украинских военнопленных", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что представители Красного Креста уже выехали на место теракта в Еленовке.

Сегодня стало известно об ударе по колонии, в которой удерживались пленные "азовцы". Оккупанты обвиняют Вооруженные силы Украины в ударах из HIMARS, украинская сторона отрицает и допускает, что помещение с людьми вообще подорвали изнутри.

Что точно известно, так это то, что в результате теракта погибли десятки военнопленных, еще более сотни пострадали.

Подробнее в материале "Умышленно продуманное убийство: все что известно об ударе россиян по колонии в Еленовке".

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ООНКрасный КрестДмитрий КулебаЕленовкаТеракт