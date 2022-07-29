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В "Азове" устанавливают имена погибших в Еленовке. На место выехал МККК

Новина українською →
Донбасс, Пятница 29 июля 2022 15:59
В "Азове" устанавливают имена погибших в Еленовке. На место выехал МККК Фото: в "Азове" устанавливают имена погибших пленных, на место выехал МККК (icrc org)
Автор: Наталия Гурковская

В "Азове" устанавливают данные погибших украинских пленных, которые находились в бараке колонии в Еленовке, который был обстрелян российской стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патронатной службы "Азова".

"С глубокой грустью вынуждены подтвердить информацию об ударе по колонии в Еленовке, где содержатся пленные полка "Азов". Мы выясняем имена погибших и пострадавших своими каналами. Также на место выехал Международный Комитет Красного Креста", - говорится в сообщении.

В патронатной службе предупредили, что любая информация, которая сейчас появляется в российских Telegram-каналах и других СМИ, является психологической спецоперацией против "Азова" и украинского общества.

"Поэтому призываем дождаться проверенных данных. Патронатная служба будет оперативно информировать родных о ситуации. Никто не будет обделен вниманием и помощью", - добавили в службе.

Как сообщалось, Россия умышленно нанесла удар по колонии в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где в тот момент содержались украинские пленные, что привело к многочисленным жертвам.

При этом российские оккупанты заранее планировали обстрел колонии в Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

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