В "Азове" устанавливают имена погибших в Еленовке. На место выехал МККК

В "Азове" устанавливают данные погибших украинских пленных, которые находились в бараке колонии в Еленовке, который был обстрелян российской стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патронатной службы "Азова".

"С глубокой грустью вынуждены подтвердить информацию об ударе по колонии в Еленовке, где содержатся пленные полка "Азов". Мы выясняем имена погибших и пострадавших своими каналами. Также на место выехал Международный Комитет Красного Креста", - говорится в сообщении.

В патронатной службе предупредили, что любая информация, которая сейчас появляется в российских Telegram-каналах и других СМИ, является психологической спецоперацией против "Азова" и украинского общества.

"Поэтому призываем дождаться проверенных данных. Патронатная служба будет оперативно информировать родных о ситуации. Никто не будет обделен вниманием и помощью", - добавили в службе.