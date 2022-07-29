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Теракт в Оленівці: Кулеба просить ООН і Червоний Хрест перевірити полонених

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Після сьогоднішнього теракту в Оленівці міжнародні організації мають перевірити всіх українських полонених на окупованому Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Я закликаю ООН, яка сприяла евакуації українських військовослужбовців з "Азовсталі", різко засудити Росію за обстріл слідчого ізолятора "Оленівка" і відвідати місце для встановлення всіх фактів цього жахливого злочину. Я також закликаю Червоний Хрест перевірити всіх українських військовополонених", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники Червоного Хреста вже виїхали на місце теракту в Оленівці.

Сьогодні стало відомо про удар по колонії, в якій утримувалися полонені "азовці". Окупанти звинувачують Збройні сили України в ударах з HIMARS, українська сторона заперечує і допускає, що приміщення з людьми взагалі підірвали зсередини.

Що точно відомо, так це те, що в результаті теракту загинули десятки військовополонених, ще більше сотні постраждали.

Детальніше в матеріалі "Навмисне продумане вбивство: все що відомо про удар росіян по колонії в Оленівці".

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