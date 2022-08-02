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Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский

Новина українською →
Киев, Вторник 02 августа 2022 22:07
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Теракт в Еленовке (Донецкой области), в результате которого погибли более 50 украинских военнопленных, должен стать решающим аргументом для признания России страной-террористом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского.

В частности, он отметил, что сегодня в разговорах с генсеком ООН Йенсом Столтенбергом и главой ОБСЕ Збигневом Рау поднимал вопрос украинских военнопленных.

"Это касается и российского теракта в Еленовке, который должен стать решающим аргументом для всех цивилизованных стран мира, чтобы официально признать Россию террористом. Что еще нужно для этого? Разве это не достаточно жестокий очевидный теракт, чтобы в ключевых столицах были приняты соответствующие решения о признании России страной-террористом?", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что принципиальный ответ на военные преступления оккупанты получат на поле боя.

Напомним, ранее сообщалось, что российская сторона до сих пор не передала Украине официальные списки погибших в Еленовке.

Накануне генпрокурор Андрей Костин заявил, что следствие пока склоняется к тому, что пленных сожгли термобарическим оружием. В то же время Россия заявляет, что колонию якобы обстреляли ВСУ ракетами систем HIMARS, но эти обвинения не находят подтверждения.

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Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
Теракт в Еленовке должен стать решающим для признания РФ террористом, - Зеленский
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