Теракт в Оленівці має стати вирішальним для визнання РФ терористом, - Зеленський

Теракт в Оленівці (Донецької області), в результаті якого загинули понад 50 українських військовополонених, має стати вирішальним аргументом для визнання Росії країною-терористом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

Зокрема, він зазначив, що сьогодні в розмовах з генсеком ООН Єнсом Столтенбергом та главою ОБСЄ Збігневом Рау піднімав питання українських військовополонених.

"Це стосується і російського теракту в Оленівці, який має стати вирішальним аргументом для всіх цивілізованих країн світу, щоб офіційно визнати Росію терористом. Що ще потрібно для цього? Хіба це не досить жорстокий очевидний теракт, щоб в ключових столицях були прийняті відповідні рішення про визнання Росії країною-терористом?",- підкреслив Зеленський.

Він додав, що принципову відповідь на військові злочини окупанти отримають на полі бою.