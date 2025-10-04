ua en ru
Теракт біля синагоги в Манчестері: у Британії затримали шістьох осіб

Британія, Субота 04 жовтня 2025 21:32
Теракт біля синагоги в Манчестері: у Британії затримали шістьох осіб Фото: невідомий напав на єврейську синагогу в Британії (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

У зв’язку з нападом біля синагоги єврейської громади Хітон-Парк у передмісті Манчестера затримали шістьох осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SkyNews.

Напад на єврейську синагогу

Після смертельного нападу біля синагоги Манчестера на один із найважливіших свят у єврейському релігійному календарі, Йом-Кіпур, затримали шістьох осіб за підозрами у причетності, підготовці чи підбурюванні до актів тероризму.

Теракт стався 2 жовтня.

Кого затримали

Із шести затриманих чотирьох - 30 та 32-річних чоловіків та жінкок віком 46 та 61 рік - залишать під вартою на наступні п'ять днів.

Ще двоє затриманих, 18-річна дівчина і 43-річний чоловік, на даний час також залишаються під вартою для збору показів.

У поліції зазначили, що продовжують "встановлювати повну картину того, що відбулося".

Нагадаємо, 2 жовтня біля синагоги у передмісті Манчестера невідомий напав на людей. Внаслідок теракту в Манчестері двоє людей загинули, троє отримали серйозні поранення.

Пізніше Україна рішуче засудила напад на єврейську синагогу в Манчестері у священний день Йом-Кіпур.

