ua en ru
Сб, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Теракт возле синагоги в Манчестере: в Британии задержали шестерых человек

Британия, Суббота 04 октября 2025 21:32
UA EN RU
Теракт возле синагоги в Манчестере: в Британии задержали шестерых человек Фото: неизвестный напал на еврейскую синагогу в Британии (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

В связи с нападением возле синагоги еврейской общины Хитон-Парк в пригороде Манчестера задержали шестерых человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Нападение на еврейскую синагогу

После смертельного нападения возле синагоги Манчестера на один из важнейших праздников в еврейском религиозном календаре, Йом-Кипур, задержали шесть человек по подозрениям в причастности, подготовке или подстрекательстве к актам терроризма.

Теракт произошел 2 октября.

Кого задержали

Из шести задержанных четверых - 30 и 32-летних мужчин и женщин в возрасте 46 и 61 год - оставят под стражей на следующие пять дней.

Еще двое задержанных, 18-летняя девушка и 43-летний мужчина, в настоящее время также остаются под стражей для сбора показаний.

В полиции отметили, что продолжают "устанавливать полную картину произошедшего".

Напомним, 2 октября возле синагоги в пригороде Манчестера неизвестный напал на людей. В результате теракта в Манчестере два человека погибли, трое получили серьезные ранения.

Позже Украина решительно осуждает нападение на еврейскую синагогу в Манчестере в священный день Йом-Кипур.

Читайте РБК-Украина в Google News
Великобритания Теракт
Новости
"Безрассудное варварство". В ЕС сделали заявление после шокирующих сцен из Шостки
"Безрассудное варварство". В ЕС сделали заявление после шокирующих сцен из Шостки
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным