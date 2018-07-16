Теракт в Афганистане: 7 человек погибли, 15 ранены

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у ворот Министерства сельского хозяйства

В столице Афганистана Кабуле в результате теракта возле здания Министерства развития сельских районов погибли по меньшей мере 7 человек и более 15 получили ранения. Об этом сообщает CNN.

Представитель министерства Фраудун Ажанд рассказал, что террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у ворот министерства, когда сотрудники выходили из здания.

Ранее сообщалось о 6 погибших и 6 пострадавших в результате теракта 15 июля в Кабуле.

Напомним, это вторая атака на министерство за немного более чем месяц. 11 июня в Кабуле возле Министерства по восстановлению и развитию сельских районов подорвался смертник, в результате чего погибли не менее 12 человек.

Инцидент произошел около 13:00 по местному времени в тот момент, когда часть сотрудников министерства покидала здание.