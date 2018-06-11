В Кабуле возле правительственных учреждений подорвался смертник, есть погибшие

В результате теракта погибли не менее 12 человек

В Кабуле (Афганистан) возле правительственных учреждений подорвался смертник, в результате чего погибли не менее 12 человек. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает Associated Press.

"Афганские чиновники говорят, что число жертв террориста-смертника возле правительственных учреждений в Кабуле повысилось до 12 погибших и 31 раненого", - говорится в сообщении.

BREAKING: Afghan official says toll from suicide bombing outside ministry in Kabul rises to 12 dead, 31 wounded — The Associated Press (@AP) June 11, 2018

По уточненным данным, взрыв произошел возле офиса Министерства по восстановлению и развитию сельских районов. Инцидент произошел около 13:00 по местному времени в тот момент, когда часть сотрудников министерства покидала здание. На данный момент ни одна из группировок не взяла ответственность за теракт.

Напомним, на прошлой неделе в результате теракта в Кабуле погибли 14 человек.