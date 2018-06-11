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Интервью

В Кабуле возле правительственных учреждений подорвался смертник, есть погибшие

НовостиПроисшествия    11.06.2018 - 13:32
Фото: иллюстративное фото (flickr.com)
Фото: иллюстративное фото (flickr.com)

В результате теракта погибли не менее 12 человек

В Кабуле (Афганистан) возле правительственных учреждений подорвался смертник, в результате чего погибли не менее 12 человек. Об этом со ссылкой на местных чиновников сообщает Associated Press.

"Афганские чиновники говорят, что число жертв террориста-смертника возле правительственных учреждений в Кабуле повысилось до 12 погибших и 31 раненого", - говорится в сообщении.

 

По уточненным данным, взрыв произошел возле офиса Министерства по восстановлению и развитию сельских районов. Инцидент произошел около 13:00 по местному времени в тот момент, когда часть сотрудников министерства покидала здание. На данный момент ни одна из группировок не взяла ответственность за теракт.

Напомним, на прошлой неделе в результате теракта в Кабуле погибли 14 человек.

 

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Теги публикации: Афганистан, Кабул, Теракт, Взрыв  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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