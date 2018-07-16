Теракт у Афганістані: 7 людей загинули, 15 поранені

Терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій біля воріт Міністерства сільського господарства

У столиці Афганістану Кабулі в результаті теракту біля будівлі Міністерства розвитку сільських районів загинули щонайменше 7 людей і понад 15 були поранені. Про це повідомляє CNN.

Представник міністерства Фраудун Ажанд розповів, що терорист-смертник привів у дію вибуховий пристрій біля воріт міністерства, коли співробітники виходили з будівлі.

Раніше повідомлялося про 6 загиблих і 6 постраждалих в результаті теракту 15 липня в Кабулі.

Нагадаємо, що це друга атака на міністерство за трохи більше ніж місяць. 11 червня в Кабулі біля Міністерства з відновлення і розвитку сільських районів підірвався смертник, у результаті чого загинули щонайменше 12 осіб.

Інцидент стався близько 13:00 за місцевим часом в той момент, коли частина співробітників міністерства залишала будівлю.