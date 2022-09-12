С тепловизорами, но без разрешений. Пограничники задержали "охотников" без документов

Пограничники в Карпатах задержали мужчин с незарегистрированным оружием и патронами на внедорожнике без документов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

Сообщается, что в машине были обнаружены охотничья винтовка и травматический пистолет, а также патроны к ним, глушитель, несколько радиостанций, тепловизоры и иностранная валюта.

Интересно, что документов на оружие и автомобиль задержанные при себе не имели. Кроме того, свою причину пребывания у границы они объяснить отказались.