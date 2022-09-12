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З тепловізорами, але без дозволів. Прикордонники затримали "мисливців" без документів

Фото: у Карпатах затримано автомобіль зі зброєю без документів (t.me/DPSUkr)
Автор: Константин Широкун

Прикордонники в Карпатах затримали чоловіків з незареєстрованою зброєю та набоями на позашляховику без документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби України.

Повідомляється, що в машині були виявлені мисливська гвинтівка і травматичний пістолет, а також патрони до них, глушник, кілька радіостанцій, тепловізори та іноземна валюта.

Цікаво, що документів на зброю та автомобіль затримані при собі не мали. Крім того, свою причину перебування біля кордону вони пояснити відмовилися.

Раніше повідомлялося, що прикордонники отримали новий пересувний командний пункт"Щит". Центр управління змонтований на шасі мікроавтобуса.

Нагадаємо, що прикордонники затримали організатора схеми, яка дозволяла чоловікам тікати від мобілізації до Словаччини.

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Государственная пограничная службаКарпаты