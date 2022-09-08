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Пограничники получили мобильный командный пункт "Щит": что он умеет

Новина українською →
Киев, Четверг 08 сентября 2022 16:16
Пограничники получили мобильный командный пункт "Щит": что он умеет Фото: пограничники получили мобильный командный пункт (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Константин Широкун

Пограничники получили новый передвижной командный пункт "Щит". Центр управления смонтирован на шасси микроавтобуса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

С его помощью сотрудники Госпогранслужбы смогут управлять сетью камер видеонаблюдения, анализировать и обрабатывать записи онлайн, а также дистанционно определять координаты объектов. Перед отправкой машины на передовую, с новинкой ознакомился председатель пограничного ведомства Сергей Дейнеко.

Напомним, что пограничники задержали организатора схемы, которая позволяла мужчинам бежать от мобилизации в Словакию.

Ранее также пограничники рассказали, есть ли сегодня угроза со стороны Беларуси. В Украине продолжают фиксировать маневры подразделений армии Беларуси вдоль всей линии границы.

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