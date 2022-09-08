Пограничники получили мобильный командный пункт "Щит": что он умеет
Пограничники получили новый передвижной командный пункт "Щит". Центр управления смонтирован на шасси микроавтобуса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.
С его помощью сотрудники Госпогранслужбы смогут управлять сетью камер видеонаблюдения, анализировать и обрабатывать записи онлайн, а также дистанционно определять координаты объектов. Перед отправкой машины на передовую, с новинкой ознакомился председатель пограничного ведомства Сергей Дейнеко.
Напомним, что пограничники задержали организатора схемы, которая позволяла мужчинам бежать от мобилизации в Словакию.
Ранее также пограничники рассказали, есть ли сегодня угроза со стороны Беларуси. В Украине продолжают фиксировать маневры подразделений армии Беларуси вдоль всей линии границы.
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