Бегство от мобилизации в Словакию: пограничники задержали организатора схемы

В Закарпатской области правоохранители задержали организатора незаконной схемы, который за 6000 долларов планировал переправить мужчин в Словакию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГПСУ .

"Харьковчане вышли на переправщика через знакомых. За указанную сумму он встретил своих "клиентов" в Ужгороде и доставил личным авто до поселка Великий Березный", - говорится в сообщении.

Далее организатор планировал перевести ребят через границу пешком, однако правоохранители задержали его.

Двое харьковчан призывного возраста так и не попали в Словакию.