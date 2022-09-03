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Бегство от мобилизации в Словакию: пограничники задержали организатора схемы

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Украина, Суббота 03 сентября 2022 21:24
Бегство от мобилизации в Словакию: пограничники задержали организатора схемы Фото: пограничники задержали организатора схемы незаконного выезда мужчин за рубеж (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Дмитрий Браславский

В Закарпатской области правоохранители задержали организатора незаконной схемы, который за 6000 долларов планировал переправить мужчин в Словакию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГПСУ.

"Харьковчане вышли на переправщика через знакомых. За указанную сумму он встретил своих "клиентов" в Ужгороде и доставил личным авто до поселка Великий Березный", - говорится в сообщении.

Далее организатор планировал перевести ребят через границу пешком, однако правоохранители задержали его.

Двое харьковчан призывного возраста так и не попали в Словакию.

Напомним, что ранее киевлянин незаконно переправлял мужчин за границу. Организатора схемы задержали при получении второго транша в размере 16,2 тысячи долларов.

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Государственная пограничная служба Закарпатская область мобилизация в Украине
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