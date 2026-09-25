Теплотраса на Теремках: у КМДА пояснили, чому не обрали інший маршрут
Прокладання теплотраси на Теремках іншими маршрутами призвело б до зростання вартості робіт та потребувало б відключення від тепломереж мешканців багатьох будинків на термін від 10 місяців.
Як пише РБК-Україна, про це повідомив начальник Департаменту житлово-комунальної інфраструктури столичної мерії Дмитро Науменко.
За його словами, варіант прокладання траси проспектом Глушкова коштував би понад 300 млн гривень, тоді як маршрут вулицею Теремківською обійшовся б у меншу суму.
"Йдеться про 306 млн грн на роботи у варіанті прокладання траси по проспекту Глушкова і 280 млн грн у варіанті по вулиці Теремківській", - зазначив Науменко.
Ризик тривалих відключень опалення
У КМДА водночас зазначають, що прокладання теплотраси вулицею Теремківською вимагало б перекладання наявних мереж. Через це прилеглі будинки довелося б відключати від теплопостачання на тривалий період.
"У разі прокладання по Теремківській перекладання існуючих мереж неминуче призвело б до відключення від комунальної послуги усіх будинків цієї вулиці на період від 10 місяців", - сказав начальник департаменту.
Для чого будують резервну теплотрасу
Як відомо, будівництво резервної теплотраси для житлових масивів Теремки-1 і Теремки-2 є одним із пунктів плану стійкості Києва. Проєкт має забезпечити резервним джерелом тепла понад 180 житлових будинків, де проживають близько 53 тисяч людей, а також три лікарні та близько 20 шкіл і дитсадків.
Влітку частина громадських активістів виступила проти будівництва через необхідність знесення дерев. Роботи призупиняли на півтора місяця для консультацій із громадськістю та оптимізації проєкту.
Після коригування проєкту та його узгодження з активістами вдалося зберегти понад 200 дерев. Днями "Київтеплоенерго" відновило прокладання теплотраси, щоб завершити роботи до початку холодів.
Підприємство також попередило, що подальше затягування робіт через протести може створити ризики для теплопостачання мікрорайону в разі пошкодження ТЕЦ-5.