Тепло та сухо. Синоптик порадувала прогнозом на сьогодні в Україні

"Сьогодні в Україні +9...+14 градусів, лише на північному сході +4...+9 градусів. Істотні опади малоймовірні", - розповіла вона.

У Києві 16 березня буде тепло, до +10 градусів, та сухо.

Погода у неділю в Україні

17 березня майже повсюди в Україні очікується +10..+14, проте одночасно похолоднішає у західних областях, до +6...+9 градусів.

"Атмосферний фронт із заході принесе дощі в західну частину, на північ та подекуди в центральні області - Полтавську, Черкаську, Кропивницький з районами", - додала Діденко.

17 березня у столиці потепління триватиме, буде аж +12...+13 градусів, проте очікується дощ.

Погода в квітні та травні 2024 в Україні

На початку квітня 2024 року в Україну повернеться тепло, а небо буде ясним і сонячним. Опадів буде мало, а температура повітря поступово зростатиме і буде досить тепло. Однак на початку другої декади очікується кілька днів похолодання та дощі.

У свою чергу, перша декада травня 2024 року в Україні розпочнеться з помірного весняного тепла. Можлива волога погода, але без сильних та затяжних дощів. Температура повітря трохи збільшиться, є можливість короткочасних дощів. А ось наприкінці травня можливий неприємний сюрприз у вигляді похолодання та заморозків.