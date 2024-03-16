Тепло и сухо. Синоптик порадовала прогнозом на сегодня в Украине

"Сегодня в Украине +9...+14 градусов, только на северо-востоке +4...+9 градусов. Существенные осадки маловероятны", - рассказала она.

В Киеве 16 марта будет тепло, до +10 градусов и сухо.

Погода в воскресенье в Украине

17 марта почти повсюду в Украине ожидается +10..+14, однако одновременно похолодает в западных областях, до +6...+9 градусов.

"Атмосферный фронт с запада принесет дожди в западную часть, на север и кое-где в центральные области - Полтавскую, Черкасскую, Кропивницкий с районами", - добавила Диденко.

17 марта в столице потепление продолжится, будет +12...+13 градусов, однако ожидается дождь.

Погода в апреле и мае 2024 в Украине

В начале апреля 2024 в Украину вернется тепло, а небо будет ясным и солнечным. Осадков будет мало, а температура воздуха станет постепенно расти и будет достаточно тепло. Однако в начале второй декады ожидается несколько дней похолодания и дожди.

В свою очередь, првая декада мая 2024 в Украине начнется с умеренного весеннего тепла. Возможна влажная погода, но без сильных и затяжных дождей. Температура воздуха немного повысится, есть возможность кратковременных дождей. А вот в конце мая украинцев возможен неприятный сюрприз в виде похолодания и заморозков.