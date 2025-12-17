ua en ru
Ср, 17 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Тепло ще кілька днів: коли очікувати справжнє похолодання в Україні

Україна, Середа 17 грудня 2025 07:00
UA EN RU
Тепло ще кілька днів: коли очікувати справжнє похолодання в Україні Ілюстративне фото: синоптик дала прогноз погоди на 17 грудня (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У середу, 17 грудня, в більшості областей України збережеться хмарна, але суха погода - без істотних опадів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її словами, це пов'язано з тим, що над південною частиною Європи, поблизу Балкан, утримується потужний антициклон, який поширює зону високого атмосферного тиску і на територію України.

Сонячно буде переважно у західних регіонах, де ясна погода тримається вже кілька днів поспіль. Температура повітря протягом дня залишатиметься комфортною: від +2 до +5 градусів у більшості областей, від +4 до +10 градусів - на заході та півдні. У південній частині Запорізької області очікується дещо прохолодніше - від +2 до +4 градусів.

Вітер переважно південний, помірний, місцями з поривами. У ранкові та вечірні години можливі тумани, що може ускладнювати видимість на дорогах.

У Києві 17 грудня істотних змін у погоді не прогнозується: без опадів, із поривчастим південним вітром. Уночі температура становитиме близько +2 градусів, вдень повітря прогріється до +5 градусів.

За прогнозами Діденко, відносно тепла погода збережеться ще деякий час. Відчутніше похолодання з переважанням мінусових температур і вдень, і вночі очікується після 26 грудня.

Раніше Укргідрометцентр поділився короткою кліматичною характеристикою грудня в Україні та дав попередній прогноз на перший місяць зими.

Експерти розповіли, хто у світі займається довгостроковими прогнозами погоди, на яких даних вони ґрунтуються та якою може бути цьогорічна зима в Україні.

Також у матеріалі обговорюють кліматичні тенденції, що найбільше турбують вчених, зміни погоди в Антарктиді, ризики танення льодовиків для України та вже помітні наслідки зміни клімату.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода Снігопад
Новини
Світло вимикатимуть не у всіх регіонах: "Укренерго" визначилось з графіками на 17 грудня
Світло вимикатимуть не у всіх регіонах: "Укренерго" визначилось з графіками на 17 грудня
Аналітика
Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Танкерний бій. Як Захід планує обнулити Росії торгівлю нафтою на морі