Тепло повертається в Україну: де очікувати до +18 завтра
Завтра, 30 жовтня, в Україну прийде помітне потепління. Опади припиняться, а в окремих регіонах температура повітря підвищиться до +18 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Погода в Україні
За словами синоптика, жовтень завершується в Україні теплою погодою.
Як повідомила Діденко, у четвер, 30 жовтня, вдень температура повітря становитиме +12...+16 градусів, а на півдні та заході місцями підніметься до +18 градусів.
Найсвіжіше буде у Сумській, Харківській та Полтавській областях - там очікується від +10 до +13 градусів, що також є цілком приємним показником для кінця жовтня.
У ніч на середу короткочасні дощі пройдуть на сході країни, а ввечері опади можливі у західних областях. Водночас вдень по всій території очікується суха та сонячна погода.
Погода у Києві
У столиці завтра, 30 жовтня, опадів не прогнозується, а температура повітря вдень сягне +14 градусів.
"Словом, четвер виявиться хоч якоюсь приємною компенсацією за відсутність класичного бабиного літа", - підсумувала Наталка Діденко.
Нагадаємо, раніше інші синоптики також прогнозували потепління в Україні під кінець жовтня. За даними метеорологів, цього тижня погода в країні різко зміниться. На зміну опадам та вітру прийде помітне потепління. Зміна погоди очікується якраз на межі жовтня та листопада.
