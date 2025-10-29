Тепло повертається в Україну: де очікувати до +18 завтра

Завтра, 30 жовтня, в Україну прийде помітне потепління. Опади припиняться, а в окремих регіонах температура повітря підвищиться до +18 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні За словами синоптика, жовтень завершується в Україні теплою погодою. Як повідомила Діденко, у четвер, 30 жовтня, вдень температура повітря становитиме +12...+16 градусів, а на півдні та заході місцями підніметься до +18 градусів. Найсвіжіше буде у Сумській, Харківській та Полтавській областях - там очікується від +10 до +13 градусів, що також є цілком приємним показником для кінця жовтня. У ніч на середу короткочасні дощі пройдуть на сході країни, а ввечері опади можливі у західних областях. Водночас вдень по всій території очікується суха та сонячна погода. Погода у Києві У столиці завтра, 30 жовтня, опадів не прогнозується, а температура повітря вдень сягне +14 градусів. "Словом, четвер виявиться хоч якоюсь приємною компенсацією за відсутність класичного бабиного літа", - підсумувала Наталка Діденко.