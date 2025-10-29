ua en ru
Тепло возвращается в Украину: где ожидать до +18 завтра

Среда 29 октября 2025 11:29
Тепло возвращается в Украину: где ожидать до +18 завтра Фото: синоптик рассказала о погоде на 30 октября (Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

Завтра, 30 октября, в Украину придет заметное потепление. Осадки прекратятся, а в отдельных регионах температура воздуха повысится до +18 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в Украине

По словам синоптика, октябрь завершается в Украине теплой погодой.

Как сообщила Диденко, в четверг, 30 октября, днем температура воздуха составит +12...+16 градусов, а на юге и западе местами поднимется до +18 градусов.

Свежее всего будет в Сумской, Харьковской и Полтавской областях - там ожидается от +10 до +13 градусов, что также является вполне приятным показателем для конца октября.

В ночь на среду кратковременные дожди пройдут на востоке страны, а вечером осадки возможны в западных областях. В то же время днем по всей территории ожидается сухая и солнечная погода.

Погода в Киеве

В столице завтра, 30 октября, осадков не прогнозируется, а температура воздуха днем достигнет +14 градусов.

"Словом, четверг окажется хоть какой-то приятной компенсацией за отсутствие классического бабьего лета", - подытожила Наталка Диденко.

Напомним, ранее другие синоптики также прогнозировали потепление в Украине под конец октября. По данным метеорологов, на этой неделе погода в стране резко изменится. На смену осадкам и ветру придет заметное потепление. Изменение погоды ожидается как раз на границе октября и ноября.

Также специалисты Украинского гидрометцентра ранее проанализировали погодные условия в начале октября и объяснили, как они влияют на подготовку почвы к посеву озимых культур, прорастание зерна и формирование урожая поздних сельскохозяйственных растений.

Кроме того, сообщалось о климатических тенденциях, которые больше всего беспокоят ученых, о состоянии погоды в Антарктиде, возможных рисках для Украины из-за таяния ледников и об уже ощутимых последствиях изменения климата.

