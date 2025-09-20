Тепло повертається: де в Україні сьогодні буде до +27
Сьогодні, 20 вересня, в Україні прогнозують теплий день без опадів з температурою повітря до +27 градусів на півдні та заході. Невеликий дощ можливий лише на сході - у Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За прогнозами синоптиків, сьогодні буде мінлива хмарність, вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 градусів, вдень підніметься до +19…+24 градусів.
На Закарпатті, Прикарпатті та в Одеській області стовпчики термометрів сягатимуть +27 градусів.
Погода у Києві
У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Вночі температура у столиці триматиметься на рівні +11…+13 градусів, вдень очікується +20…+22 градуси. По області вночі буде +10…+15 градусів, вдень +19…+24 градуси.
Погода по регіонах
- Північ - мінлива хмарність, можливий невеликий дощ на Сумщині. Вночі +10…+15 градусів, вдень +19…+24 градуси.
- Схід - подекуди невеликий дощ, температура вночі +11…+15 градусів, вдень +19…+23 градуси.
- Центр - без опадів, вночі +10…+14 градусів, вдень +20…+24 градуси.
- Південь - сухо і тепло, вночі +13…+17 градусів, вдень +23…+27 градусів. В Одеській області до +27 градусів.
- Захід - без опадів, вночі +10…+14 градусів, вдень +20…+25 градусів, на Закарпатті та Прикарпатті до +27 градусів.
Прогнози про сніг в Україні
Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що за наявними тенденціями до кінця вересня в Україні можливе різке похолодання, а в окремих регіонах навіть сніг.
Після цього у медіа та соцмережах почали масово поширювати повідомлення про нібито "сніг в Україні найближчим часом".
Однак Діденко пояснила, що йшлося лише про можливий сніг чи мокрий сніг у Карпатах і прилеглих районах наприкінці наступного тижня, після 26 вересня.
Вона також наголосила, що довгострокові прогнози завжди потребують уточнень, і її слова були неправильно інтерпретовані.
Укргідрометцентр своєю чергою підкреслив, що прогнози на тривалий період є лише орієнтовними й можуть суттєво змінюватися залежно від розвитку атмосферних процесів.