Тепло повертається: де в Україні сьогодні буде до +27

Субота 20 вересня 2025 07:00
Тепло повертається: де в Україні сьогодні буде до +27 Фото: синоптики дали прогноз на 20 вересня (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні, 20 вересня, в Україні прогнозують теплий день без опадів з температурою повітря до +27 градусів на півдні та заході. Невеликий дощ можливий лише на сході - у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні буде мінлива хмарність, вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 градусів, вдень підніметься до +19…+24 градусів.

На Закарпатті, Прикарпатті та в Одеській області стовпчики термометрів сягатимуть +27 градусів.

Погода у Києві

У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі температура у столиці триматиметься на рівні +11…+13 градусів, вдень очікується +20…+22 градуси. По області вночі буде +10…+15 градусів, вдень +19…+24 градуси.

Погода по регіонах

  • Північ - мінлива хмарність, можливий невеликий дощ на Сумщині. Вночі +10…+15 градусів, вдень +19…+24 градуси.
  • Схід - подекуди невеликий дощ, температура вночі +11…+15 градусів, вдень +19…+23 градуси.
  • Центр - без опадів, вночі +10…+14 градусів, вдень +20…+24 градуси.
  • Південь - сухо і тепло, вночі +13…+17 градусів, вдень +23…+27 градусів. В Одеській області до +27 градусів.
  • Захід - без опадів, вночі +10…+14 градусів, вдень +20…+25 градусів, на Закарпатті та Прикарпатті до +27 градусів.

Тепло повертається: де в Україні сьогодні буде до +27

Прогнози про сніг в Україні

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що за наявними тенденціями до кінця вересня в Україні можливе різке похолодання, а в окремих регіонах навіть сніг.

Після цього у медіа та соцмережах почали масово поширювати повідомлення про нібито "сніг в Україні найближчим часом".

Однак Діденко пояснила, що йшлося лише про можливий сніг чи мокрий сніг у Карпатах і прилеглих районах наприкінці наступного тижня, після 26 вересня.

Вона також наголосила, що довгострокові прогнози завжди потребують уточнень, і її слова були неправильно інтерпретовані.

Укргідрометцентр своєю чергою підкреслив, що прогнози на тривалий період є лише орієнтовними й можуть суттєво змінюватися залежно від розвитку атмосферних процесів.

