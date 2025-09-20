Тепло повертається: де в Україні сьогодні буде до +27

Сьогодні, 20 вересня, в Україні прогнозують теплий день без опадів з температурою повітря до +27 градусів на півдні та заході. Невеликий дощ можливий лише на сході - у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Вночі температура у столиці триматиметься на рівні +11…+13 градусів, вдень очікується +20…+22 градуси. По області вночі буде +10…+15 градусів, вдень +19…+24 градуси.

У Києві та області прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

На Закарпатті, Прикарпатті та в Одеській області стовпчики термометрів сягатимуть +27 градусів.

За прогнозами синоптиків, сьогодні буде мінлива хмарність, вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +10…+15 градусів, вдень підніметься до +19…+24 градусів.

Прогнози про сніг в Україні

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що за наявними тенденціями до кінця вересня в Україні можливе різке похолодання, а в окремих регіонах навіть сніг.

Після цього у медіа та соцмережах почали масово поширювати повідомлення про нібито "сніг в Україні найближчим часом".

Однак Діденко пояснила, що йшлося лише про можливий сніг чи мокрий сніг у Карпатах і прилеглих районах наприкінці наступного тижня, після 26 вересня.

Вона також наголосила, що довгострокові прогнози завжди потребують уточнень, і її слова були неправильно інтерпретовані.

Укргідрометцентр своєю чергою підкреслив, що прогнози на тривалий період є лише орієнтовними й можуть суттєво змінюватися залежно від розвитку атмосферних процесів.