Тепло возвращается: где в Украине сегодня будет до +27

Сегодня, 20 сентября, в Украине прогнозируют теплый день без осадков с температурой воздуха до +27 градусов на юге и западе. Небольшой дождь возможен лишь на востоке - в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Ночью температура в столице будет держаться на уровне +11...+13 градусов, днем ожидается +20...+22 градуса. По области ночью будет +10...+15 градусов, днем +19...+24 градуса.

В Киеве и области прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

На Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области столбики термометров будут достигать +27 градусов.

По прогнозам синоптиков, сегодня будет переменная облачность, ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, днем поднимется до +19...+24 градусов.

Прогнозы о снеге в Украине

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что по имеющимся тенденциям до конца сентября в Украине возможно резкое похолодание, а в отдельных регионах даже снег.

После этого в медиа и соцсетях начали массово распространять сообщения о якобы "снеге в Украине в ближайшее время".

Однако Диденко объяснила, что речь шла лишь о возможном снеге или мокром снеге в Карпатах и прилегающих районах в конце следующей недели, после 26 сентября.

Она также отметила, что долгосрочные прогнозы всегда требуют уточнений, и ее слова были неправильно интерпретированы.

Укргидрометцентр в свою очередь подчеркнул, что прогнозы на длительный период являются лишь ориентировочными и могут существенно меняться в зависимости от развития атмосферных процессов.