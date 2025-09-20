ua en ru
Сб, 20 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Тепло возвращается: где в Украине сегодня будет до +27

Суббота 20 сентября 2025 07:00
UA EN RU
Тепло возвращается: где в Украине сегодня будет до +27 Фото: синоптики дали прогноз на 20 сентября (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 20 сентября, в Украине прогнозируют теплый день без осадков с температурой воздуха до +27 градусов на юге и западе. Небольшой дождь возможен лишь на востоке - в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня будет переменная облачность, ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +10...+15 градусов, днем поднимется до +19...+24 градусов.

На Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области столбики термометров будут достигать +27 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве и области прогнозируют переменную облачность без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночью температура в столице будет держаться на уровне +11...+13 градусов, днем ожидается +20...+22 градуса. По области ночью будет +10...+15 градусов, днем +19...+24 градуса.

Погода по регионам

  • Север - переменная облачность, возможен небольшой дождь на Сумщине. Ночью +10...+15 градусов, днем +19...+24 градуса.
  • Восток - местами небольшой дождь, температура ночью +11...+15 градусов, днем +19...+23 градуса.
  • Центр - без осадков, ночью +10...+14 градусов, днем +20...+24 градуса.
  • Юг - сухо и тепло, ночью +13...+17 градусов, днем +23...+27 градусов. В Одесской области до +27 градусов.
  • Запад - без осадков, ночью +10...+14 градусов, днем +20...+25 градусов, на Закарпатье и Прикарпатье до +27 градусов.

Тепло возвращается: где в Украине сегодня будет до +27

Прогнозы о снеге в Украине

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что по имеющимся тенденциям до конца сентября в Украине возможно резкое похолодание, а в отдельных регионах даже снег.

После этого в медиа и соцсетях начали массово распространять сообщения о якобы "снеге в Украине в ближайшее время".

Однако Диденко объяснила, что речь шла лишь о возможном снеге или мокром снеге в Карпатах и прилегающих районах в конце следующей недели, после 26 сентября.

Она также отметила, что долгосрочные прогнозы всегда требуют уточнений, и ее слова были неправильно интерпретированы.

Укргидрометцентр в свою очередь подчеркнул, что прогнозы на длительный период являются лишь ориентировочными и могут существенно меняться в зависимости от развития атмосферных процессов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Гидрометцентр
Новости
Три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии
Три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии
Аналитика
Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Логистика для Донбасса. Почему РФ нацелилась на Купянск и удается ли ВСУ держать город