Тепло повернеться? Синоптик сказав, чи буде "бабине літо" після похолодання

Після "лагідного вересневого літа" в Україну прийде суттєве похолодання. Дощів побільшає, а сонце - частіше ховатиметься за хмарами.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталія Постриганя у Facebook.
Експерт нагадав, що на календарі - друга половина вересня, але погоду осінньою назвати важко, адже "атмосфера пролонгує літо".
"Середньодобова температура вище норми та більше відповідає клімату початку вересня", - уточнив Постригань.
Він розповів, що у період до неділі, 20 вересня, пануватиме "лагідне вересневе літо".
Буде переважно сонячно, сухо та маловітряно.
Постригань повідомив, що зміни в синоптичній ситуації вже розпочалися.
Тож у понеділок, 21 вересня, погода відчутно зміниться - на більш типову для осені.
"Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт глибокого атлантичного циклону, який нарешті принесе довгоочікувані дощі, так потрібні аграріям для проведення посівної кампанії", - пояснив синоптик.
З північними вітрами, за його словами, до України надійде холодне вологе повітря зі Скандинавії.
Температурний фон відчутно знизиться і вночі, і вдень.
Очільник обласного центру з гідрометеорології поділився також "попередніми модельними оцінками" на наступний робочий тиждень - період 22-25 вересня:
"Тож вже варто заздалегідь приготувати парасолі та легкі куртки. Температура повітря вночі +7...+12°С, вдень +12...+17°С", - зауважив Постригань.
Хвиля холоду, за його даними, очікується відчутною, але поки що - без заморозків.
"Тому для незібраних овочевих культур загрози немає - врожай поки можна залишати на полях", - констатував синоптик.
Насамкінець Постригань розповів, що "навіть під таким циклонічним "натиском" природа залишатиме простір для приємних пауз".
Він уточнив, що пізніше можуть з'являтись "сонячні вікна".
"Бабине літо ще повернеться", - підсумував спеціаліст.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" і як точно вимірюють температуру повітря спеціалісти.
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