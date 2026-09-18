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Тепло повернеться? Синоптик сказав, чи буде "бабине літо" після похолодання

11:42 18.09.2026 Пт
2 хв
aimg Ірина Костенко
На Україну насувається справжня осіння погода з дощами (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Після "лагідного вересневого літа" в Україну прийде суттєве похолодання. Дощів побільшає, а сонце - частіше ховатиметься за хмарами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію очільника Черкаського обласного центру з гідрометеорології Віталія Постриганя у Facebook.

Синоптична ситуація до кінця тижня

Експерт нагадав, що на календарі - друга половина вересня, але погоду осінньою назвати важко, адже "атмосфера пролонгує літо".

"Середньодобова температура вище норми та більше відповідає клімату початку вересня", - уточнив Постригань.

Він розповів, що у період до неділі, 20 вересня, пануватиме "лагідне вересневе літо".

Буде переважно сонячно, сухо та маловітряно.

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Вплив холодного атмосферного фронту

Постригань повідомив, що зміни в синоптичній ситуації вже розпочалися.

Тож у понеділок, 21 вересня, погода відчутно зміниться - на більш типову для осені.

"Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт глибокого атлантичного циклону, який нарешті принесе довгоочікувані дощі, так потрібні аграріям для проведення посівної кампанії", - пояснив синоптик.

З північними вітрами, за його словами, до України надійде холодне вологе повітря зі Скандинавії.

Температурний фон відчутно знизиться і вночі, і вдень.

Прогностична карта на 21 вересня 2026 року (інфографіка: facebook.com/vitalijpostrigan)

Попередній прогноз на наступний тиждень

Очільник обласного центру з гідрометеорології поділився також "попередніми модельними оцінками" на наступний робочий тиждень - період 22-25 вересня:

  • циклонічні вихори підтримуватимуть вологий сценарій погоди;
  • періодично випадатимуть дощі різної інтенсивності;
  • надходження холодного повітря продовжиться.

"Тож вже варто заздалегідь приготувати парасолі та легкі куртки. Температура повітря вночі +7...+12°С, вдень +12...+17°С", - зауважив Постригань.

Хвиля холоду, за його даними, очікується відчутною, але поки що - без заморозків.

"Тому для незібраних овочевих культур загрози немає - врожай поки можна залишати на полях", - констатував синоптик.

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Ймовірність "бабиного літа" пізніше восени

Насамкінець Постригань розповів, що "навіть під таким циклонічним "натиском" природа залишатиме простір для приємних пауз".

Він уточнив, що пізніше можуть з'являтись "сонячні вікна".

"Бабине літо ще повернеться", - підсумував спеціаліст.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

Крім того, ми пояснювали, чому домашній термометр може "брехати" і як точно вимірюють температуру повітря спеціалісти.

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