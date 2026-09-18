Тепло вернется? Синоптик сказал, будет ли "бабье лето" после похолодания

Синоптическая ситуация до конца недели

Эксперт напомнил, что на календаре - вторая половина сентября, но погоду осенней назвать сложно, ведь "атмосфера пролонгирует лето".

"Среднесуточная температура выше нормы и больше соответствует климату начала сентября", - уточнил Постригань.

Он рассказал, что в период до воскресенья, 20 сентября, будет царить "ласковое сентябрьское лето".

Будет преимущественно солнечно, сухо и маловетрено.

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Влияние холодного атмосферного фронта

Постригань сообщил, что изменения в синоптической ситуации уже начались.

Поэтому в понедельник, 21 сентября, погода ощутимо изменится - на более типичную для осени.

"Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт глубокого атлантического циклона, который наконец-то принесет долгожданные дожди, такие нужные аграриям для проведения посевной кампании", - объяснил синоптик.

С северными ветрами, по его словам, в Украину поступит холодный влажный воздух из Скандинавии.

Температурный фон ощутимо снизится и ночью, и днем.

Прогностическая карта на 21 сентября 2026 года (инфографика: facebook.com/vitalijpostrigan)

Предварительный прогноз на следующую неделю

Глава областного центра по гидрометеорологии поделился также "предварительными модельными оценками" на следующую рабочую неделю - период 22-25 сентября:

циклонические вихри будут поддерживать влажный сценарий погоды;

периодически будут выпадать дожди разной интенсивности;

поступление холодного воздуха продолжится.

"Следовательно, уже стоит заранее приготовить зонты и легкие куртки. Температура воздуха ночью +7...+12°С, днем +12...+17°С", - отметил Постригань.

Волна холода, по его данным, ожидается ощутимой, но пока-что - без заморозков.

"Поэтому для несобранных овощных культур угрозы нет - урожай пока можно оставлять на полях", - констатировал синоптик.

Вероятность "бабьего лета" позже осенью

В заключение Постригань рассказал, что "даже под таким циклоническим "напором" природа будет оставлять простор для приятных пауз".

Он уточнил, что позже могут появляться "солнечные окна".

"Бабье лето еще вернется", - подытожил специалист.