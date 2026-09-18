Тепло вернется? Синоптик сказал, будет ли "бабье лето" после похолодания

После "ласкового сентябрьского лета" в Украину придет существенное похолодание. Дождей станет больше, а солнце - будет чаще прятаться за тучами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталия Постриганя в Facebook.
Эксперт напомнил, что на календаре - вторая половина сентября, но погоду осенней назвать сложно, ведь "атмосфера пролонгирует лето".
"Среднесуточная температура выше нормы и больше соответствует климату начала сентября", - уточнил Постригань.
Он рассказал, что в период до воскресенья, 20 сентября, будет царить "ласковое сентябрьское лето".
Будет преимущественно солнечно, сухо и маловетрено.
Постригань сообщил, что изменения в синоптической ситуации уже начались.
Поэтому в понедельник, 21 сентября, погода ощутимо изменится - на более типичную для осени.
"Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт глубокого атлантического циклона, который наконец-то принесет долгожданные дожди, такие нужные аграриям для проведения посевной кампании", - объяснил синоптик.
С северными ветрами, по его словам, в Украину поступит холодный влажный воздух из Скандинавии.
Температурный фон ощутимо снизится и ночью, и днем.
Глава областного центра по гидрометеорологии поделился также "предварительными модельными оценками" на следующую рабочую неделю - период 22-25 сентября:
"Следовательно, уже стоит заранее приготовить зонты и легкие куртки. Температура воздуха ночью +7...+12°С, днем +12...+17°С", - отметил Постригань.
Волна холода, по его данным, ожидается ощутимой, но пока-что - без заморозков.
"Поэтому для несобранных овощных культур угрозы нет - урожай пока можно оставлять на полях", - констатировал синоптик.
В заключение Постригань рассказал, что "даже под таким циклоническим "напором" природа будет оставлять простор для приятных пауз".
Он уточнил, что позже могут появляться "солнечные окна".
"Бабье лето еще вернется", - подытожил специалист.
Напомним, ранее мы рассказывали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.
Кроме того, мы объясняли, почему домашний термометр может "врать" и как точно измеряют температуру воздуха специалисты.
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