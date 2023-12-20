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Тепло, як навесні, на півночі місцями дощ: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Україна, Середа 20 грудня 2023 07:00
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Тепло, як навесні, на півночі місцями дощ: прогноз погоди в Україні на сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на сьогодні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 20 грудня, очікується тепла погода, прогріє до +7. На півночі місцями можливий невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

У північній частині місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу. На решті території без опадів.

На дорогах північно-східної частини подекуди ожеледиця.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень +2+7° тепла, в Карпатах протягом доби близько 0.

Тепло, як навесні, на півночі місцями дощ: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода у Києві та області

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями. По області місцями невеликий дощ, у Києві без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень +2+7 тепла, у Києві +5+7° градусів.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у грудні.

Попередні розрахунки синоптиків свідчать про те, що до кінця грудня в Україні збережеться плюсова температура. Втім, прогноз ще може змінитися.

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