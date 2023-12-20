Тепло, як навесні, на півночі місцями дощ: прогноз погоди в Україні на сьогодні

В Україні сьогодні, 20 грудня, очікується тепла погода, прогріє до +7. На півночі місцями можливий невеликий дощ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Температура по області вдень +2+7 тепла, у Києві +5+7° градусів.

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями. По області місцями невеликий дощ, у Києві без опадів.

Погода у Києві та області

Температура вдень +2+7° тепла, в Карпатах протягом доби близько 0.

У північній частині місцями невеликі опади, переважно у вигляді дощу. На решті території без опадів.

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

Нагадаємо, раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні у грудні.

Попередні розрахунки синоптиків свідчать про те, що до кінця грудня в Україні збережеться плюсова температура. Втім, прогноз ще може змінитися.

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