Тепло, как весной, на севере местами дождь: прогноз погоды в Украине на сегодня

В Украине сегодня, 20 декабря, ожидается тёплая погода, прогреет до +7. На севере местами возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Температура по области днем +2+7 тепла, в Киеве +5+7 градусов.

В столице сегодня облачно с прояснениями. По области местами небольшой дождь, в Киеве без осадков.

Погода в Киеве и области

Температура днем +2+7° тепла, в Карпатах в течение суток около 0.

В северной части местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. На остальной территории без осадков.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в декабре.

Предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют о том, что до конца декабря в Украине сохранится плюсовая температура. Впрочем, прогноз еще может измениться.

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