ua en ru
Ср, 20 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Тепло, как весной, на севере местами дождь: прогноз погоды в Украине на сегодня

Украина, Среда 20 декабря 2023 07:00
UA EN RU
Тепло, как весной, на севере местами дождь: прогноз погоды в Украине на сегодня Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на сегодня (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине сегодня, 20 декабря, ожидается тёплая погода, прогреет до +7. На севере местами возможен небольшой дождь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, сегодня в Украине облачно с прояснениями.

В северной части местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. На остальной территории без осадков.

На дорогах северо-восточной части местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем +2+7° тепла, в Карпатах в течение суток около 0.

Тепло, как весной, на севере местами дождь: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Киеве и области

В столице сегодня облачно с прояснениями. По области местами небольшой дождь, в Киеве без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем +2+7 тепла, в Киеве +5+7 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в декабре.

Предварительные расчеты синоптиков свидетельствуют о том, что до конца декабря в Украине сохранится плюсовая температура. Впрочем, прогноз еще может измениться.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине Погода в Киеве
NEWS
Украинские войска отразили атаки российских подразделений вблизи Авдеевки: карты ISW
Украинские войска отразили атаки российских подразделений вблизи Авдеевки: карты ISW
DAILY
Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Западные кредиты или "печатный станок". Что ждет экономику Украины в 2024 году