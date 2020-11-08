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Тепло и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Киев, Воскресенье 08 ноября 2020 10:00
Тепло и без осадков: прогноз погоды на сегодня
Фото: осень в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 8 ноября, на всей территории Украины ожидается переменная облачность и без осадков. Температура воздуха местами поднимется до +15 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

По прогнозу синоптиков, сегодня на всей территории Украины ожидается умерено теплая погода. Теплее всего будет на западе страны.

В западных областях температура воздуха днем будет колебаться от +12 до +15 градусов, а ночью от +2 до +5.

В центральных и северных областях температура днем ожидается от +9 до +12, а ночью она будет в пределах +4 +6 градусов.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах +9 +13, а ночью столбики термометров опустятся до +2 +6 градусов.

Тепло и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве и области будет наблюдаться переменная облачность. Температура воздуха днем составит от +9 до +11, а ночью от +4 до +6 градусов.

Тепло и без осадков: прогноз погоды на сегодня

Напомним, погода в Украине с 7 по 9 ноября улучшится. Синоптики предупредили, что в этот период в регионах будет наблюдаться сухая и теплая погода.

Кроме того, что в ноябре средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0 -3 градусов).

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