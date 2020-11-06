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Туманы и тепло до +15: прогноз погоды до 9 ноября

Украина, Пятница 06 ноября 2020 13:18
Туманы и тепло до +15: прогноз погоды до 9 ноября
Автор: Андрей Козловский

Погода в Украине в ближайшие три дня улучшится. Синоптики предупредили, что в этот период в регионах будет наблюдаться сухая и теплая погода.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.

Таким образом, с 7 по 9 ноября в Украине будет без осадков. В выходные дни ночью и утром в западных областях, а также в большинстве регионов страны местами ожидаются туманы.

В ближайшие трое суток в Украине температура воздуха днем будет в пределах +7 +12 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +1 +6 градусов. Однако в выходные дни на юге и в воскресенье на западе температура воздуха может прогреться до +15 тепла.

Напомним, погода в Украине сегодня, 6 ноября, будет прохладной, но без осадков. Температура воздуха в регионах будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла.

Также РБК-Украина писало, что в ноябре 2020 года средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла).

Кроме того, ранее синоптики предупредили о сезоне затяжных морозов, который придет в Украину уже в середине ноября.

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