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Тепло і без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Київ, Неділя 08 листопада 2020 10:00
Тепло і без опадів: прогноз погоди на сьогодні
Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У неділю, 8 листопада, на всій території України очікується мінлива хмарність без опадів. Температура повітря місцями підніметься до +15 градусів тепла.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

За прогнозом синоптиків, сьогодні на всій території України очікується помірно тепла погода. Найтепліше буде на заході країни.

У західних областях температура повітря вдень коливатиметься від +12 до +15 градусів, а вночі від +2 до +5.

У центральних і північних областях температура вдень очікується від +9 до +12, а вночі вона буде в межах +4 +6 градусів.

У східних і південних областях температура повітря вдень буде в межах +9 +13, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +2 +6 градусів.

Тепло і без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Прогноз в Києві

Сьогодні у Києві та області спостерігатиметься мінлива хмарність. Температура повітря вдень становитиме від +9 до +11, а вночі від +4 до +6 градусів.

Тепло і без опадів: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, погода в Україні з 7 по 9 листопада покращиться. Синоптики попередили, що в цей період в регіонах буде спостерігатися суха і тепла погода.

Крім того, що в листопаді середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0 -3 градусів).

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