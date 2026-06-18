Тепло наступає: де в Україні чекати дощ 19 червня та як зміниться температура

Погода в Україні 19 червня відчутно покращиться. Дощів буде менше, а температура повітря - підвищиться.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
За даними фахівців УкрГМЦ, погоду в Україні впродовж доби 19 червня зумовлюватиме поле слабко підвищеного тиску.
Воно поширюватиметься із Західної Європи.
Тиск при цьому дещо зростатиме.
Тим часом на погоду південно-східної частини України ще буде впливати атмосферний фронт.
"На висотах над нашою територією все ще розташовується прохолодна волога повітряна маса з північних широт", - уточнили синоптики.
З огляду на вищеокреслену ситуацію, опадів на більшій частині території України у п'ятницю не прогнозують..
Хоча на південному сході, а вдень - і в більшості західних і північних областей, ймовірні місцями невеликі короткочасні дощі.
Вітер впродовж 19 червня має бути північно-західний, а на півдні та південному сході країни - північно-східний. Його швидкість - близько 5-10 м/с.
Температура повітря, згідно з інформацією УкрГМЦ, дещо підвищуватиметься. Відчутніше - вдень.
Так, вночі стовпчики термометрів можуть підніматись до +11...+16°С (на узбережжі морів - до +19°С).
Вдень температура повітря по Україні очікується в межах +22...+27°С.
По території міста Києва та Київської області погода впродовж 19 червня також очікується з мінливою хмарністю:
Вітер при цьому буде північно-західним, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
Температура повітря вдень:
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ розповіли, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.
Крім того, українцям пояснили, як почав "прогнозувати" погоду бабак Тимко.
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