RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Тепло наступает: где в Украине ждать дождь 19 июня и как изменится температура

16:28 18.06.2026 Чт
2 мин
В каких областях зонтики все еще понадобятся?
aimg Ирина Костенко
На Украину надвигается потепление (фото иллюстративное: Getty Images)

Погода в Украине 19 июня ощутимо улучшится. Дождей будет меньше, а температура воздуха - повысится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Что будет с осадками в Украине 19 июня

По данным специалистов УкрГМЦ, погоду в Украине в течение суток 19 июня будет обуславливать поле слабо повышенного давления.

Оно будет распространяться из Западной Европы.

Давление при этом будет несколько расти.

Тем временем на погоду юго-восточной части Украины еще будет влиять атмосферный фронт.

"На высотах над нашей территорией все еще размещается прохладная влажная воздушная масса из северных широт", - уточнили синоптики.

Учитывая вышеописанную ситуацию, осадков на большей части территории Украины в пятницу не прогнозируют.

Хотя на юго-востоке, а днем ​​- и в большинстве западных и северных областей, вероятны местами небольшие кратковременные дожди.

Читайте также: Работают ли на самом деле народные приметы о погоде и "прогноз сурка": что говорят синоптики

Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер на протяжении 19 июня должен быть северо-западным, а на юге и юго-востоке страны - северо-восточным. Его скорость - около 5-10 м/с.

Температура воздуха, согласно информации УкрГМЦ, будет несколько повышаться. Ощутимее - днем.

Так, ночью столбики термометров могут подниматься до +11...+16°С (на побережье морей - до +19°С).

Днем температура воздуха по Украине ожидается в пределах +22...+27°С.

Дождей в Украине 19 июня станет ощутимо меньше, а температура - повысится (инфографика: РБК-Украина)

Какую погоду прогнозируют по Киеву и области

По территории Киева и Киевской области погода на протяжении 19 июня также ожидается с переменной облачностью:

  • ночью - без осадков;
  • днем - местами небольшой кратковременный дождь.

Ветер при этом будет северо-западным, со скоростью 5–10 м/с.

Прогноз погоды на 19 июня по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +13...+15°С;
  • по области +11...+16°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве +25...+27°С;
  • по области +22...+27°С.

Напомним, ранее в УкрГМЦ рассказали, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

Кроме того, украинцам объяснили, как начал "прогнозировать" погоду сурок Тимка.

Читайте также, что ожидает Украину из-за глобального изменения климата и можно предотвратить негативные последствия.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ГидрометцентрПогода в УкраинеЭкологияПогода в КиевеПогода на деньКлиматологМетеоролог