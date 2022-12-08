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В найближчу годину очікується погіршення погоди по Києву та області: що відомо

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Київ, Четвер 08 грудня 2022 09:28
В найближчу годину очікується погіршення погоди по Києву та області: що відомо Фото: у Києві та області у найближчу годину очікується сильний туман (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Київ та область найближчої години накриє туман. Він може протриматись до ранку п'ятниці, 9 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У найближчу годину утриманням до кінця доби 8 грудня та в першій половині дня 9 грудня туман, видимість 200-500 м", - йдеться в повідомленні.

Синоптики попереджають, що погодні умови призведуть до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

Як повідомлялось, погода найближчими днями буде змінюватись швидко та кардинально. Якщо ще в четвер варто очікувати дощ, мокрий сніг та мороз, то вже в понеділок стовпчики термометрів покажуть до +8 градусів тепла.

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