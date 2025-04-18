Тепло як ніколи і раптові грози: яка погода чекає українців 18 квітня

Так, 18 квітня погоду в Україні продовжуватиме визначати поле високого тиску.

"Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту, що зумовить невеликий короткочасний дощ, місцями з грозами", - розповіли синоптики.

На решті території буде без опадів - в "Укогідрометцентрі" прогнозують теплу погоду, якій не зашкодить навіть жвавий вітер південних напрямків.

"І лише на узбережжі морів максимальна температура дещо нижча за рахунок прохолодної водної поверхні. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с", - зазначили синоптики.

Температура вдень 19-24°, на узбережжі морів 15-20°.



Погода в Україні 18 квітня (facebook.com/UkrHMC)