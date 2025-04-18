Тепло як ніколи і раптові грози: яка погода чекає українців 18 квітня

Сьогодні, 18 квітня, в Україні очікується майже літнє тепло - до +24°. Однак у західних областях можливі раптові короткі дощі з грозами.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Так, 18 квітня погоду в Україні продовжуватиме визначати поле високого тиску.
"Лише на Закарпатті та Прикарпатті вдень відчуватиметься вплив атмосферного фронту, що зумовить невеликий короткочасний дощ, місцями з грозами", - розповіли синоптики.
На решті території буде без опадів - в "Укогідрометцентрі" прогнозують теплу погоду, якій не зашкодить навіть жвавий вітер південних напрямків.
"І лише на узбережжі морів максимальна температура дещо нижча за рахунок прохолодної водної поверхні. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с", - зазначили синоптики.
Температура вдень 19-24°, на узбережжі морів 15-20°.
Погода в Україні 18 квітня (facebook.com/UkrHMC)
У неділю, 20 квітня, на Великдень по всій Україні очікується по-справжньому весняне тепло - вдень температура підніметься до +20…+24°.
За словами синоптика, погода буде сухою та сонячною, лише на заході можливі невеликі дощі. Приємний бонус - на Великдень вітер вщухне і стане лагідним.
У Києві також без змін - сухо, ясно й тепло протягом усіх вихідних. Температура повітря коливатиметься в межах +20…+23°.
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